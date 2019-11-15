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15 листопада 2019, пʼятниця, 21:40 11
Події 2019-11-15T23:03:49+02:00
Українські Новини
У Києві чоловік вигулював леопарда на повідку

У Києві чоловік вигулював леопарда на повідку

Леопард, Вигул тварин, Екзотичні тварини
Коментатори записи повідомляють, що це може бути оцелот або сервал. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Коментатори записи повідомляють, що це може бути оцелот або сервал. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У Києві помітили чоловіка, який імовірно вигулював леопарда. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Цей вид не може і не повинен бути домашнім тваринам. Більш того, леопард є небезпечним тваринам, і такі "вигули" несуть загрозу, як для леопарда, так і перехожих", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що фото було зроблено в Києві біля Ботсаду, на перетині вулиці Назаровской і вулиці Льва Толстого.

"Просимо максимально поширити і повідомити, якщо маєте інформацію про тварину та чоловікові на фото", - повідомили в публікації.

В коментарях користувачів засумнівалися в тому, що тварину на фото - це леопард. Найбільш вірогідним коментатори вважають оцелота або сервала, які зовні нагадують леопарда, але трохи менше його за розмірами.

 

Раніше величезна змія повзала біля пологового будинку в центрі Хмельницького.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив вигулювати пітбуля без намордника киянину, який побив жінку.

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