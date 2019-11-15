Загибель військових в Балаклії почало розслідувати ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідувати загибель військовослужбовців під час утилізації боєприпасів в Балаклії Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря теруправління Алаксандра Білки в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За попередньою інформацією, у п'ятницю на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилась планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку.

Під час навантаження сталося детонирование, загоряння і три вибухи.

Справа кваліфіковано за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 2 військових загинули і 4 поранено внаслідок вибуху під час утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області.

23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.