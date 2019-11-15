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15 листопада 2019, пʼятниця, 20:50 3
Зовнішня політика 2019-11-15T23:15:02+02:00
Українські Новини
В Офісі президента опублікували зміст розмови Макрона і Зеленського

В Офісі президента опублікували зміст розмови Макрона і Зеленського

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон

Лідери України і Франції в ході телефонної розмови у п'ятницю, 15 листопада, координували підготовку змістовного наповнення зустрічі на вищому рівні. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Президент Франції підкреслив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. В результаті усіма сторонами узгоджена дата його проведення - 9 грудня в Парижі.

Володимир Зеленський поінформував французького президента про актуальну ситуацію з безпекою в Донбасі.

Еммануель Макрон, у свою чергу, підкреслив, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Франції у всіх питаннях.

Сторони також обговорили економічне співробітництво двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту президента Французької Республіки в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували порядку нормандської зустрічі.

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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