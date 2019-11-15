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  • Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи
15 ноября 2019, пятница, 20:19 106
Политика 2019-11-15T20:31:40+02:00
Українські Новини
Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи

Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи

нормандский формат, нормандская четверка, война на Донбассе
Нормандский формат. Фото: news.tut.by
Нормандский формат. Фото: news.tut.by

На саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий "ЛДНР" с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники в российских госструктурах.

Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.

Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.

В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский ранее заявлял, что намерен поднять тему возвращения Россией Украине Крыма на встрече лидеров "нормандского формата".

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