У Балаклеї прогриміли десятки вибухів на військових складах, поранені військові

У п'ятницю, 15 листопада, в Балаклеї (Харківська область) прогриміли десятки вибухів на військових складах, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерело в ДСНС. Пізніше Генштаб Збройних сил повідомив, що вибухи є результатом планової утилізації боєприпасів.

О 14:30 сталося близько 25 вибухів на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі. Рятувальники стверджують, що наразі небезпеки немає. У ліквідації наслідків вибухів було задіяно пожежний танк і працювали військові сапери.

Як повідомляє місцеве видання "057", НП сталася при вивезенні снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо – один з саперів був поранений.

"Нас викликали на суху траву. Там же на території є містечко, яке відноситься до Балаклеї. Подробиці будуть пізніше", – додав прес-секретар ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.

Вибух у Балаклеї.

У Генштабі повідомили, що чотири військових госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості під час планової утилізації боєприпасів на території складів в Балаклії.

Як повідомляє "Depo.Харків", мер міста Іван Столбовий також підтвердив, що поодинокі вибухи сталися на території арсеналу.

"Поодинокі вибухи прогриміли на Балаклейському арсеналі. Наразі там знаходиться командир військової частини, пожежна частина наша, ДСНС. Вони оцінять ситуацію і потім буде докладніша інформація. Ситуація незрозуміла", – розповів чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, в Балаклеї загорівся військовий арсенал. Військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.