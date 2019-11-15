Сонце сховається і прийдуть заморозки: синоптики дали прогноз на 16 листопада

16 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +8...+15 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +5...+13 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +6...+13 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+10 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +8...+15 градусів; в Одеській області вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, циклоны Elvis і Gunter зійшлися над Європою: синоптик попередила про похолодання в Україні.

Раніше синоптики дали прогноз на кінець осені.