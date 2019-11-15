підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Разумков не бачить необхідності введення кримінальної відповідальності для журналістів
15 листопада 2019, пʼятниця, 13:55 5
ЗМІ 2019-11-15T15:30:02+02:00
Українські Новини
Разумков не бачить необхідності введення кримінальної відповідальності для журналістів

Разумков не бачить необхідності введення кримінальної відповідальності для журналістів

ЗМІ, Маніпуляції, кримінальна відповідальність, Журналісти, Дмитро Разумков, Володимир Бородянський, фейки
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить необхідності введення кримінальної відповідальності для журналістів за маніпуляцію інформацією.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", передають Українські Новини.

"Коли ЗМІ використовують як інформаційну зброю, треба вводити за це кримінальну відповідальність? Не впевнений", - сказав він.

На думку Разумкова, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський мав на увазі статтю Кримінального кодексу про наклеп.

При цьому голова парламенту наголосив, що багато політиків часто говорять речі, які не відповідають дійсності, але покарати їх за це не можна.

Парламентарій зазначив, що все ж потрібно шукати механізми боротьби з фейками, які надходять з інших держав, включаючи державу-агресора, і формують негативний імідж України в західних країнах.

Як повідомляли Українські Новини, Бородянський має намір ініціювати введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією.

Ініціатива Бородянського в разі спотворення громадської думки викликає тривогу у міжнародних організацій.

Більше новин про: ЗМІ Маніпуляції кримінальна відповідальність Журналісти Дмитро Разумков Володимир Бородянський фейки

Архів
Новини
Немає юридично обгрунтованих причин для реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 15:31
ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму 15:30
Розкриття замовного вбивства. Фото: Нацполіція
Житель Львівської області найняв кілера для вбивства адвоката 14:52
Рівень безробіття падає, але на одну вакансію претендують троє осіб 14:50
Новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020, - Разумков 14:49
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok