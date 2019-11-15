Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить необхідності введення кримінальної відповідальності для журналістів за маніпуляцію інформацією.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", передають Українські Новини.

"Коли ЗМІ використовують як інформаційну зброю, треба вводити за це кримінальну відповідальність? Не впевнений", - сказав він.

На думку Разумкова, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський мав на увазі статтю Кримінального кодексу про наклеп.

При цьому голова парламенту наголосив, що багато політиків часто говорять речі, які не відповідають дійсності, але покарати їх за це не можна.

Парламентарій зазначив, що все ж потрібно шукати механізми боротьби з фейками, які надходять з інших держав, включаючи державу-агресора, і формують негативний імідж України в західних країнах.

Як повідомляли Українські Новини, Бородянський має намір ініціювати введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією.

Ініціатива Бородянського в разі спотворення громадської думки викликає тривогу у міжнародних організацій.