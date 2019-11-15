Рада має намір скасувати держмонополію на виробництво спирту з 2020

Верховна Рада має намір скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

За ухвалення законопроекту №2300 за основу проголосували 293 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Крім того, передбачено, що експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового зможуть здійснювати всі суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

При цьому наголошується, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом Міністрів державні підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, ініціатором даного законопроекту є Президент Володимир Зеленський.

Раніше Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт експорт спирту і тютюнових виробів.