підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рада має намір скасувати держмонополію на виробництво спирту з 2020
15 листопада 2019, пʼятниця, 14:05 8
Економіка 2019-11-15T15:30:02+02:00
Українські Новини
Рада має намір скасувати держмонополію на виробництво спирту з 2020

Рада має намір скасувати держмонополію на виробництво спирту з 2020

Спирт, Верховна Рада, Володимир Зеленський, демонополізація, виробництво спирту

Верховна Рада має намір скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

За ухвалення законопроекту №2300 за основу проголосували 293 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Крім того, передбачено, що експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового зможуть здійснювати всі суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

При цьому наголошується, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом Міністрів державні підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, ініціатором даного законопроекту є Президент Володимир Зеленський.

Раніше Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт експорт спирту і тютюнових виробів.

Більше новин про: Спирт Верховна Рада Володимир Зеленський демонополізація виробництво спирту

Архів
Новини
Немає юридично обгрунтованих причин для реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 15:31
ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму 15:30
Розкриття замовного вбивства. Фото: Нацполіція
Житель Львівської області найняв кілера для вбивства адвоката 14:52
Рівень безробіття падає, але на одну вакансію претендують троє осіб 14:50
Новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020, - Разумков 14:49
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok