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15 листопада 2019, пʼятниця, 13:34 7
Судова влада 2019-11-15T15:15:03+02:00
Українські Новини
Справа про закупівлю бронежилетів: 3 чиновників Міноборони заарештували, ще 2 відправили під домашній арешт

Справа про закупівлю бронежилетів: 3 чиновників Міноборони заарештували, ще 2 відправили під домашній арешт

Арешт, Армія, Міноборони, закупівля бронежилетів

Печерський районний суд Києва обрав 3 чиновникам Міністерства оборони запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 76 млн гривень кожному та ще двом обрав домашній арешт у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Суд обрав запобіжний захід п'яти посадовим особам Міноборони, підозрюваним у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу, а саме в закупівлі неякісних бронежилетів для Збройних сил України за завищеною ціною.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Балістична експертиза, яку провела спеціалізований державний заклад, показала, що прострілюються 70% бронежилетів, які закупили для Міноборони.

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