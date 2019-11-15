В Одеській області затримали чоловіка в рясі священика, якого розшукує Інтерпол

В Одеській області в пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники Ізмаїльського загону затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув в Україну в церковній рясі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України. "Під час заходів контролю на громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув на в'їзд в Україну, прикордонники встановили, що його розшукує Інтерпол. Правоохоронці з'ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії", - йдеться в ньому. За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу. Повідомляється, що 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції. Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба Як повідомляли Українські Новини, у Харкові зловили небезпечного рецидивіста, якого 10 років шукав Інтерпол. Також оперативники карного розшуку Національної поліції затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.