В Одеській області затримали чоловіка в рясі священика, якого розшукує Інтерпол

В Одеській області в пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники Ізмаїльського загону затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув в Україну в церковній рясі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Під час заходів контролю на громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув на в'їзд в Україну, прикордонники встановили, що його розшукує Інтерпол. Правоохоронці з'ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії", - йдеться в ньому.

За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу.

Повідомляється, що 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції.

Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові зловили небезпечного рецидивіста, якого 10 років шукав Інтерпол.

Також оперативники карного розшуку Національної поліції затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.