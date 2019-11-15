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15 листопада 2019, пʼятниця, 13:11 2
Силові структури 2019-11-15T13:23:58+02:00
Українські Новини
В Одеській області затримали чоловіка в рясі священика, якого розшукує Інтерпол

В Одеській області затримали чоловіка в рясі священика, якого розшукує Інтерпол

Держприкордонслужба, Сербія, Розшук Інтерполом, порушник
Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба
Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба

В Одеській області в пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники Ізмаїльського загону затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув в Україну в церковній рясі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Під час заходів контролю на громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув на в'їзд в Україну, прикордонники встановили, що його розшукує Інтерпол. Правоохоронці з'ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії", - йдеться в ньому.

За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу.

Повідомляється, що 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції.

Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові зловили небезпечного рецидивіста, якого 10 років шукав Інтерпол.

Також оперативники карного розшуку Національної поліції затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.

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