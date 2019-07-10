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10 июля 2019, среда, 23:34 583
Силовые структуры 2019-07-10T23:37:56+03:00
Українські Новини
В Украине задержали турка, убившего профессора университета

В Украине задержали турка, убившего профессора университета

Оперативники уголовного розыска Национальной полиции задержали находящегося в международном розыске гражданина Турции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Полиция сообщает, что 47-летний гражданин Турции обвиняется в убийстве профессора одного из университетов и участии в преступной организации.

На родине ему грозит пожизненное заключение

Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на арест мужчины.

В начале июля он был объявлен в международный розыск.

Оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции задержали разыскиваемого на территории Голосеевского района Киева.

На данный момент решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.

Как сообщали Українськi Новини, под Харьковом задержан россиянин, которого искал Интерпол из-за убийства 5 человек в Чечне.

Ранее пограничники задержали находящихся в международном розыскемолдаванина и армянина.

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