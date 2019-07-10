В Украине задержали турка, убившего профессора университета

Оперативники уголовного розыска Национальной полиции задержали находящегося в международном розыске гражданина Турции.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nПолиция сообщает, что 47-летний гражданин Турции обвиняется в убийстве профессора одного из университетов и участии в преступной организации.\r\nНа родине ему грозит пожизненное заключение\r\nСогласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на арест мужчины.\r\nВ начале июля он был объявлен в международный розыск.\r\nОперативники департамента уголовного розыска Нацполиции задержали разыскиваемого на территории Голосеевского района Киева.\r\nНа данный момент решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=SuJFSLZlN_E" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, под Харьковом задержан россиянин, которого искал Интерпол из-за убийства 5 человек в Чечне.\r\nРанее пограничники задержали находящихся в международном розыскемолдаванина и армянина.