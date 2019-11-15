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15 листопада 2019, пʼятниця, 13:16 1
Силові структури 2019-11-15T13:21:56+02:00
Українські Новини
"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Писарука

Райффайзен Банк Аваль, Грошова застава, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Олександра Писарука.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Сьогодні Вищим антикорупційним судом України було прийнято рішення про обрання стосовно Олександра Писарука запобіжного заходу у вигляді застави. "Райффайзен Банк Аваль" повідомляє, що виконає всі відповідні дії щодо внесення застави згідно вимог суду", - йдеться у ньому.

При цьому підкреслюється, що Писарук буде і далі працювати на посаді голови правління "Райффайзен Банк Аваль".

"Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався високих професійних та етичних стандартів, працюючи як у "Райффайзен Банк Аваль", так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інститутах", - зазначає голова наглядової ради "Райффайзен Банк Аваль" Мартін Грюль.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати Писарука і встановив йому заставу 5 млн гривень.

Однак САП оскаржить відмову суду заарештувати Писарука і заставу в 5 млн гривень.

Він підозрюється у причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

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"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Писарука 13:16
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