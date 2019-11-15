"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Олександра Писарука.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.



"Сьогодні Вищим антикорупційним судом України було прийнято рішення про обрання стосовно Олександра Писарука запобіжного заходу у вигляді застави. "Райффайзен Банк Аваль" повідомляє, що виконає всі відповідні дії щодо внесення застави згідно вимог суду", - йдеться у ньому.



При цьому підкреслюється, що Писарук буде і далі працювати на посаді голови правління "Райффайзен Банк Аваль".



"Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався високих професійних та етичних стандартів, працюючи як у "Райффайзен Банк Аваль", так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інститутах", - зазначає голова наглядової ради "Райффайзен Банк Аваль" Мартін Грюль.



Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати Писарука і встановив йому заставу 5 млн гривень.



Однак САП оскаржить відмову суду заарештувати Писарука і заставу в 5 млн гривень.



Він підозрюється у причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.