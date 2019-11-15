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  • Збитки теплопостачальних підприємств досягли 4,2 млрд гривень, збитки водоканалів - 6,3 млрд гривень
15 листопада 2019, пʼятниця, 11:09 15
Економіка 2019-11-15T12:45:02+02:00
Українські Новини
Збитки теплопостачальних підприємств досягли 4,2 млрд гривень, збитки водоканалів - 6,3 млрд гривень

Збитки теплопостачальних підприємств досягли 4,2 млрд гривень, збитки водоканалів - 6,3 млрд гривень

Водоканал, Теплопостачання, збитки, Альона Бабак, Мінрегіон
Опалення. Фото: pik.ua
Опалення. Фото: pik.ua

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляє, що загальні збитки підприємств теплопостачання складають 4,2 млрд гривень, збитки підприємств водопостачання - 6,3 млрд гривень.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Збитки підприємств водопостачання становлять 6,3 млрд гривень. Доходи цих підприємств не покривають витрати. По підприємствам теплопостачання збитки складають 4,2 млрд гривень", - сказала Бабак.

Вона зазначила, що зарплати на цих підприємствах на 22% нижче, ніж середня по виробничих галузях в Україні.

Проблеми з розрахунками Бабак вважає наслідком неадекватної системи державного регулювання у сфері тепло - і водопостачання.

"Треба розуміти, що питання опалення і постачання гарячої води - це виключно повноваження органів місцевого самоврядування. У цьому контексті ми як уряд повинні зробити все для того, щоб місцеве самоврядування мало не тільки обов'язки, але і можливості виконувати ці функції. Ми плануємо готувати зміни в законодавство для того, щоб повністю передати повноваження по встановленню тарифів на тепло, воду, всі комунальні послуги на рівень громад", - підкреслила міністр.

За її словами, органи місцевого самоврядування, які мають комунальним майном, повинні почати зі стратегії розвитку своїх підприємств.

Крім того, за її словами, важливо забезпечити прогнозованість вартості енергоресурсів для підприємств житлово-комунальної сфери.

"Європа давно живе в умовах ринку газу і електрики, і ціна там може змінюватися щодня. Але це ціна на спотових ринках. Великі споживачі газу і електрики не купують ресурси за цінами, які визначаються на щоденних торгах. Вони повинні мати іншу систему укладання довгострокових контрактів, де є передбачуваність ціни мінімум на рік", - зазначила Бабак.

Як повідомляли Українські Новини, Бабак вважає помилковими рішення про відключення від централізованого опалення.

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