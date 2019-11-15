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15 листопада 2019, пʼятниця, 10:23 14
Верховна Рада і партії 2019-11-15T11:00:03+02:00
Українські Новини
Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може пройти до 2024

Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може пройти до 2024

Сільськогосподарські землі, Продаж землі, Ринок землі, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Референдум про продаж сільськогосподарської землі іноземцям може пройти до 2024 року після прийняття закону про референдум. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ефірі "1+1".

Так, Разумков заявив, що ринок землі в Україні буде відкритий для іноземців лише після референдуму.

"Тільки після референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове дати можливість іноземцям купувати українські землі або продавати корпоративні права - тоді цей ринок буде відкритий і для іноземців. Буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, після чого визначать, чи потрібно, щоб до нас прийшли французи, поляки", - зазначив Разумков.

Також Разумков розповів, що його перший заступник Руслан Стефанчук готує закон про референдум. Разумков зазначив, що це буде закон або пакет законів про народовладдя.

Крім того, Разумков висловив надію, що референдум відбудеться під час нинішнього політичного циклу.

"Давайте дочекаємося, коли буде прийнятий закон про референдум. Це може бути раніше (на наступний політичний цикл). Я думаю, що це може відбутися раніше 2024", - додав Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що іноземці отримають доступ до ринку землі після референдуму.

Тим часом держземлі хочуть продавати виключно через електронні аукціони.

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