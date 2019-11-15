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15 листопада 2019, пʼятниця, 10:08 9
Життя 2019-11-15T11:00:03+02:00
Українські Новини
Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами

Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами

Instagram, Лайки в Instagram, Лайки, Пости
Instagram. Фото: pixabay
Instagram. Фото: pixabay

Соцмережа Instagram в тестовому режимі почала приховувати кількість лайків під постами своїх користувачів.

Про це Instagram повідомив у своєму блозі в Twitter.

"З сьогоднішнього дня ми розширюємо нашу тестову програму приватного лічильника лайків на весь світ. Якщо ви берете участь в тесті, ви більше не побачите загальну кількість лайків і переглядів під фотографіями і відеозаписами, опублікованими в стрічці, якщо вони розміщені не вами", — сказано в повідомленні.

 

Як повідомляли Українські Новини, Instagram почав приховувати кількість лайків на постах в кількох країнах, включаючи Австралію і Японію, щоб "зняти тиск" на користувачів.


Крім того, Facebook запустив функцію, яка не дозволить користувачам бачити кількість позначок "мені подобається" на сторінці іншої людини.

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