Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами

Соцмережа Instagram в тестовому режимі почала приховувати кількість лайків під постами своїх користувачів.

Про це Instagram повідомив у своєму блозі в Twitter.

"З сьогоднішнього дня ми розширюємо нашу тестову програму приватного лічильника лайків на весь світ. Якщо ви берете участь в тесті, ви більше не побачите загальну кількість лайків і переглядів під фотографіями і відеозаписами, опублікованими в стрічці, якщо вони розміщені не вами", — сказано в повідомленні.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Як повідомляли Українські Новини, Instagram почав приховувати кількість лайків на постах в кількох країнах, включаючи Австралію і Японію, щоб "зняти тиск" на користувачів.



Крім того, Facebook запустив функцію, яка не дозволить користувачам бачити кількість позначок "мені подобається" на сторінці іншої людини.