Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами

Про це Instagram повідомив у своєму блозі в Twitter.

"З сьогоднішнього дня ми розширюємо нашу тестову програму приватного лічильника лайків на весь світ. Якщо ви берете участь в тесті, ви більше не побачите загальну кількість лайків і переглядів під фотографіями і відеозаписами, опублікованими в стрічці, якщо вони розміщені не вами", — сказано в повідомленні.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2