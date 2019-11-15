Рада у п'ятницю розгляне питання перезапуску Держбюро розслідувань

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю розгляне законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР) у 2-му читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада також проведе годину питань до уряду і зачитає депутатські запити.

Далі парламент розгляне проекти постанов про зміни у складі комітетів і тимчасових слідчих комісіях (№№2394, 2324, 2434).

В першому читанні Рада розгляне законопроекти №2300 про лібералізацію виробництва спирту, №1209, №1210 про зміни в Податкових кодекс, №2237 про узгодження слідчих дій проти парламентаріїв з генеральним прокурором.

У другому читанні вказані законопроекти №2116 про перезапуск ДБР та №1208-2 про Бюро фінансових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Рада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік.

У середу, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.