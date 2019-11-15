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15 листопада 2019, пʼятниця, 08:58 13
Верховна Рада і партії 2019-11-15T10:45:03+02:00
Українські Новини
Рада у п'ятницю розгляне питання перезапуску Держбюро розслідувань

Рада у п'ятницю розгляне питання перезапуску Держбюро розслідувань

Рада, Держбюро розслідувань, Податковий кодекс України, ДБР, Порядок денний
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю розгляне законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР) у 2-му читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада також проведе годину питань до уряду і зачитає депутатські запити.

Далі парламент розгляне проекти постанов про зміни у складі комітетів і тимчасових слідчих комісіях (№№2394, 2324, 2434).

В першому читанні Рада розгляне законопроекти №2300 про лібералізацію виробництва спирту, №1209, №1210 про зміни в Податкових кодекс, №2237 про узгодження слідчих дій проти парламентаріїв з генеральним прокурором.

У другому читанні вказані законопроекти №2116 про перезапуск ДБР та №1208-2 про Бюро фінансових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Рада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік.

У середу, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.

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