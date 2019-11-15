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15 листопада 2019, пʼятниця, 08:37 17
Суспільство 2019-11-15T10:45:03+02:00
Українські Новини
Сенцов отримав премію Магнітського

Сенцов отримав премію Магнітського

Олег Сенцов, Премія Магнітського, Вільям Браудер
Олег Сенцов. Фото: Twitter/Bill Browder
Олег Сенцов. Фото: Twitter/Bill Browder

Українського кінорежисера Олега Сенцова нагородили міжнародною премією в галузі журналістських розслідувань та захисту прав людини імені Сергія Магнітського. Про це повідомляє "Голос Америки".

Нагороду присудили Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її забрати особисто, так як був у в'язниці за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.

Нагороду режисерові вручила дочка сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського в минулому році.

Про вручення нагороди Сенцову у своєму твіттері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.


Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність з боротьби за права людини.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Сенцов отримав премію Сахарова.

Також Сенцову вручили премію Нептуна в Польщі на фестивалі Солідарності.

Тим часом Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту.

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