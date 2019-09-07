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07 сентября 2019, суббота, 23:50 19
Общество 2019-09-07T23:56:19+03:00
Українські Новини
Сенцову лично вручит премию Сахарова Президент Европарламента

Сенцову лично вручит премию Сахарова Президент Европарламента

Олег Сенцов. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Олег Сенцов. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов, которому присудили премию Сахарова, сможет лично забрать ее из рук Президента Европейского парламента - Давида-Марии Сассоли. Об этом сообщает "112".

"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", - заявил он.

Сассоли отметил, что Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

Премия Сахарова за свободу мысли — ежегодная награда Европейского Парламента. Основана 1988 года.

Она вручается за достижения в следующих областях: защите прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства закона; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.

Как сообщали Українські Новини, в Киев прибыли освобожденные украинцы.

Ранее Верховная Рада выдвинула кандидатуру осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Польша присвоила Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

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