Сенцову лично вручит премию Сахарова Президент Европарламента

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов, которому присудили премию Сахарова, сможет лично забрать ее из рук Президента Европейского парламента - Давида-Марии Сассоли. Об этом сообщает "112". "С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", - заявил он.\r\nСассоли отметил, что Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.\r\nПремия Сахарова за свободу мысли — ежегодная награда Европейского Парламента. Основана 1988 года.Она вручается за достижения в следующих областях: защите прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства закона; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.Как сообщали Українські Новини, в Киев прибыли освобожденные украинцы.Ранее Верховная Рада выдвинула кандидатуру осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.\r\nПольша присвоила Сенцову награду Pro Dignitate Humana.