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15 листопада 2019, пʼятниця, 08:18 10
Силові структури 2019-11-15T11:00:05+02:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового

Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового

ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Втрати в зоні ООС
Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

За минулу добу, 14 листопада, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення військових дій на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Так, внаслідок обстрілів, поранення несумісні з життям зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали українські позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, президент Росії Володимир Путін хоче, щоб розведення військ на Донбасі пройшло якомога швидше по всій лінії і без двозначностей. 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки.

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