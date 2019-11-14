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14 листопада 2019, четвер, 23:31 23
Зовнішня політика 2019-11-14T23:43:51+02:00
Українські Новини
Путін хоче, щоб війська розвели на Донбасі по всій лінії

Путін хоче, щоб війська розвели на Донбасі по всій лінії

війна на Донбасі, Путін, мінські переговори, Розведення військ

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб розведення військ на Донбасі пройшло якомога швидше по всій лінії і без двозначностей, які випливають із заяв міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

Про це Путін сказав на прес-конференції Путіна за підсумками саміту БРІКС-Бразилії, пише "Українська правда".

"Те, що зроблено відведення сил в двох точках критичних – це добре, ми це вітаємо. Вітаємо як дії української влади, так і дії невизнаних республік... Треба розвести по всій лінії, так щоб хоч гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Це точно потрібно зробити якомога швидше... Правда, тут же з'являються якісь двозначності. Наприклад, міністр, по-моєму, закордонних справ України заявив, що Україна може взагалі відмовитися від Мінських угод. Це як? Ми що тоді будемо обговорювати в нормандському форматі? Про що там тоді може йтися, я не розумію. Це перше. Друге – ми бачимо заяву офіційних осіб про те, що в зону, звідки вже відведені війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші збройні формування. І міліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все те ж саме буде зроблено з боку ополченців "ЛНР" і "ДНР". Потрібно це, якщо вже війська пішли? Мені здається – ні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки.

В Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілів не було.

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