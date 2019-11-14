Кому завтра пощастить: астрологи зробили прогноз на п'ятницю

У п'ятницю, 14 листопада, зірки розташувалися таким чином, що кожен знак зодіаку отримає можливість чимось захопити себе. Якщо порівняти цей день з гороскопом на сьогодні, то його слід провести в атмосфері добродушності і проявляти щедрість. Що прогнозують астрологи овнам, тільцям, близнюкам, ракам, левам, дівам, терезам, скорпіонам, стрільцям, козерогам, водоліям, рибам в останній робочий день тижня, читайте в гороскопі Українських Новин.

Овен (березень 21 - квітень 20)

Ваш настрій в п'ятницю буде подібним до гойдалок. Ви можете бути більш емоційними. Це можуть бути як приємні переживання, так і тривожні. Головне, не накручувати себе. Постарайтеся не сприймати речі занадто серйозно.

Телець (квітень 21 - травень 21)

Сьогоднішній темп життя прискорюється, і ваша енергія прискорюється разом з ним. Слова і ідеї - основна валюта тельців зараз, тому використовуйте її частіше. Якщо цікаве щось конкретне, займіться саме тією справою. Якщо це книга, пориньте в неї.

Близнюки (травень 21 - червень 21)

Неспокійна енергія може сьогодні впливати на вас. Звичайно, це саме той тип енергії, яким ви насолоджуєтеся! Ви можете знайти сенс практично в будь-якому місці. Використовуйте цю навичку в тандемі з гостротою розуму - це важливо.

Рак (червень 22 - липень 22)

Це хороший день, щоб поговорити про почуття і потреби. Більшість людей менш емоційні, ніж зазвичай, включаючи і вас. Це допоможе спокійно і раціонально обговорити питання, які в інший раз змусили б вас всіх хвилюватися. Ви можете використовувати цей вплив, щоб обговорити проблему з вашим партнером або проаналізувати проблему з вашим консультантом.

Лев (липень 23 - серпень 23)

Життя сьогодні рухається швидко, але ви досить швидкі, щоб йти в ногу з ним. З огляду на це, варто піти в спортзал. Вправи допоможуть сконцентрувати ваші думки і зробити детальний план завдань на день.

Діва (серпень 24 - вересень 22)

Сьогодні день ідей. Досліджуйте те, що вам цікаво, особливо якщо ви ніколи не думали про це раніше. Бути спонтанним - це добре, хоча зазвичай ви не можете собі цього дозволити! Єдина проблема - якщо хочеться все і відразу, вам буде складно зосередитися.

Терези (вересень 24 - жовтень 23)

Це один з тих веселих, оптимістичних днів, коли ви виявите, що розмовляєте, ну, майже з усіма. Незнайомці на вулиці стають старими друзями за п'ять хвилин – це тому що ви зараз товариські. Світська бесіда може привести до великих можливостей.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

Вам не потрібно багато говорити. Ви віддаєте перевагу більш глибоким обговоренням важливих тем і питань. Але деякі дні зроблені для того, щоб ковзати по поверхні в розмові, і це один з тих днів. До вечора ви можете відчувати себе так, ніби весь день говорили - і все ж ви не сказали нічого важливого! Але це нормально, так буває.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Це відмінний день для мозкового штурму ідей, але не кращий для реалізації їх в практичному сенсі. Розумові зв'язки відбуваються швидко, але вони також швидко зникають. Думки швидкоплинні і розходяться, тому тримайте ручку і папір під рукою, щоб записати кращі.

Козеріг (грудень 22 - січень 20)

Ви можете не досягти багато чого сьогодні - чи те, що ви робите, швидше за все, буде нематеріальним. Краще розібратися, що відбувається. Спілкування з друзями і колегами важливе врешті-решт. А сьогоднішня енергія ідеально підходить для розмови.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

Ви сьогодні в своїй стихії. Ваш розум кипить ідеями і можливостями. Спілкуйтеся з іншими людьми, тому що взаємодія може принести дивовижні можливості. Побалуйте себе трохи інтелектуальною стимуляцією. Подивіться, куди це вас приведе.

Риби (лютий 20 - березень 20)

Сьогодні риби можуть бути занадто схвильовані – так, що це буде помітно з боку. Ви можете постукувати ногою або барабанити пальцями, намагаючись сфокусуватися. У вашій голові занадто багато цікавих, відволікаючих ідей! Або, можливо, вас відволікають люди - друзі і колеги, які продовжують дзвонити або заходити. Не дивуйтеся, якщо ви не досягнете більшого успіху.

Нагадаємо, для яких покупок сьогодні сприятливий день і чого не варто набувати.