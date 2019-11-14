Ідея Бородянського стимулювати журналістів писати доноси на колег тільки ускладнить ситуацію в медіа, - НСЖУ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський своїми ідеями, які закликають журналістів писати доноси на колег може стимулювати ще складнішу ситуацію зі свободою слова.

Про це написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в блозі на сайті "Експерти"

"Пропонуються варіанти, коли журналісти писатимуть доноси на своїх колег та керівників у редакціях через певні вказівки редакторів про те, щоб якось так чи не так висвітлювати теми. Відповідно тоді держава знову включатиме репресії до ЗМІ та нібито братиме на себе зобов’язання щодо соцзабезпечення таких журналістів, дбатиме про їхню безпеку, охорону і тому подібне. Це недопрацьовані ідеї, які в українських реаліях можуть лише ускладнити ситуацію", - зазначив він.

На думку Томіленка, органи, які будуть регулювати діяльність медіа можуть перетворитися на монстра, який буде втручатися у діяльність ЗМІ.

"Насправді під видимістю таких "благих намірів" запроваджуватимуться додаткові регулятивні повноваження. Зокрема, зростатиме роль Нацради, яка має регулювати роль не лише телебачення й радіо, а вже повинна буде регулювати й друковані ЗМІ, YouTube, соцмережі тощо. І в нас виникає питання – чи це не буде монстр медіарегулювання, який у будь-який момент може втрутитися в медіадіяльність?" - задається питанням голова НСЖУ.

Як повідомляли Українські Новини, на парламентських слуханнях у середу Бородянський виступив з ініціативою введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією. При цьому ініціатива Бородянського в разі спотворення громадської думки викликає тривогу у міжнародних організацій.