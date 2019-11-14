ГПУ завершила розслідування проти екс-голови Окружного адмінсуду Києва Вовка

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи проти колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Михайло Ілляшев.

"У прокуратури було два варіанти: завершити розслідування або закрити справу. Вони завершили слідство", - сказав він.

За словами адвоката, на даний момент сторони ознайомлюються з матеріалами справи, після чого вона буде передана до суду.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді стало відомо, що Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Тим часом Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів, зокрема, ВККС.