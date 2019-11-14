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14 листопада 2019, четвер, 21:25 9
Судова влада 2019-11-14T21:45:52+02:00
Українські Новини
ГПУ завершила розслідування проти екс-голови Окружного адмінсуду Києва Вовка

ГПУ завершила розслідування проти екс-голови Окружного адмінсуду Києва Вовка

ГПУ, Павло Вовк, Окружний адміністративний суд міста Києва
Павло Вовк
Павло Вовк

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи проти колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Михайло Ілляшев.

"У прокуратури було два варіанти: завершити розслідування або закрити справу. Вони завершили слідство", - сказав він.

За словами адвоката, на даний момент сторони ознайомлюються з матеріалами справи, після чого вона буде передана до суду.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді стало відомо, що Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Тим часом Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів, зокрема, ВККС.

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