В ООН прийняли оновлений проект резолюції з прав людини в окупованому Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у четвер, 14 листопада, підтримав проект оновленої резолюції по Криму. Про це повідомляється на сторінці представництва України в ООН Twitter.

Третій комітет ГА ООН вирішив підтримати проект оновленої резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа.

#ТЕРМІНОВО 🔴

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.



✅За - 67, ❌проти - 23.



Основні положення резолюції ⤵️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Основними положеннями оновленої резолюції є вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові, засудження масових затримань активістів і правозахисників, заклик припинити переслідування кримчан і звільнити всіх затриманих за висловлення думок, а також засудження призову жителів окупованого Криму в російську армію

Як повідомляли Українські Новини, ООН прийняла резолюцію проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна і США.

Раніше Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.