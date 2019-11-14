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14 листопада 2019, четвер, 20:28 4
Політика світу 2019-11-14T22:03:11+02:00
Українські Новини
В ООН прийняли оновлений проект резолюції з прав людини в окупованому Криму

В ООН прийняли оновлений проект резолюції з прав людини в окупованому Криму

Україна-ООН. Фото: novyny.online.ua
Україна-ООН. Фото: novyny.online.ua

Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у четвер, 14 листопада, підтримав проект оновленої резолюції по Криму. Про це повідомляється на сторінці представництва України в ООН Twitter.

Третій комітет ГА ООН вирішив підтримати проект оновленої резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа.

Основними положеннями оновленої резолюції є вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові, засудження масових затримань активістів і правозахисників, заклик припинити переслідування кримчан і звільнити всіх затриманих за висловлення думок, а також засудження призову жителів окупованого Криму в російську армію

Як повідомляли Українські Новини, ООН прийняла резолюцію проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна і США.

Раніше Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.
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