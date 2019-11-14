Зеленський розповів послам країн G7 про перебіг реформ в Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) перебіг реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У зустрічі також взяли участь глава Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

"Готовий до діалогу і дискусії. Ми не втрачаємо часу і робимо все, щоб дійсно змінити країну", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямках, зокрема щодо прийняття та виконання законів, які, за його словами, часто непопулярні, але важливі для поліпшення економічного клімату в Україні.

Також учасники зустрічі обговорили боротьбу з корупцією.

Крім того, вони обговорили судову реформу, зокрема імплементацію закону про діяльність органів суддівського управління.

Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні глава Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники Смирнов і Ковалів обговорили з послами країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) економічні реформи та переговори з Міжнародним валютним фондом.

Також повідомлялося, що РФ можуть запросити на саміт G7 2020.