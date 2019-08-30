РФ могут пригласить на саммит G7 в 2020: Зеленский высказал Макрону обеспокоенность

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого высказал обеспокоенность тем, что глава французского государства обсуждал с Президентом США Дональдом Трампом на последнем саммите стран "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) приглашение России на следующий саммит, который состоится в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"29 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, которая длилась полтора часа. Были обсуждены результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Франция). Глава государства поприветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом Президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением Президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году", - сказано в нем.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Ранее Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8.