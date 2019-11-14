Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним

Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про надання народові права законодавчої ініціативи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

У ньому сказано, що суд визнав законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції щодо законодавчої ініціативи народу відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Відповідно до статті 157, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Також у відповідності з цією статтею Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно зі ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.

Також у відповідності з цією статтею Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

У разі позитивного висновку КС зміни до Конституції приймаються шляхом голосування за законопроект 226 голосами в першому читанні і 300 - на наступній сесії у другому.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про надання народові права законодавчої ініціативи. Раніше Рада скасувала депутатську недоторканність.