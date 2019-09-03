Рада просит КС оценить конституционность предоставления народу права законодательной инициативы

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о предоставлении народу права законодательной инициативы.За направление внесенного Президентом Владимиром Зеленским законопроекта №1015 в КС проголосовали 338 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.На данный момент Конституция определяет, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Кабинету Министров и депутатам Рады.Зеленский предлагает дополнить этот перечень народом.При этом во внесенном им документе конкретная процедура регистрации законопроектов гражданами не прописана.Зеленский предлагает только закрепить в Конституции, что право законодательной инициативы народа реализуется в порядке, определенном законами. Сам законопроект, который бы определял такой порядок, Президент пока не вносил.Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Ольга Совгира пояснила, что в законопроекте в развитие данных конституционных изменений будет определено количество граждан, подписи которых должны быть собраны для реализации права народной инициативы.По ее словам, в документе будет закреплено либо фиксированное количество необходимых подписей, либо минимальный процент от количества избирателей. В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.В случае положительного заключения КС изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.Нынешняя парламентская сессия открылась во вторник, 3 сентября, и продлится до 24 января 2020 года, а следующая должна открыться 4 февраля 2020.Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада отменила депутатскую неприкосновенность.