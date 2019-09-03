Рада просит КС оценить конституционность предоставления народу права законодательной инициативы

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о предоставлении народу права законодательной инициативы.

За направление внесенного Президентом Владимиром Зеленским законопроекта №1015 в КС проголосовали 338 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



На данный момент Конституция определяет, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Кабинету Министров и депутатам Рады.

Зеленский предлагает дополнить этот перечень народом.



При этом во внесенном им документе конкретная процедура регистрации законопроектов гражданами не прописана.



Зеленский предлагает только закрепить в Конституции, что право законодательной инициативы народа реализуется в порядке, определенном законами.



Сам законопроект, который бы определял такой порядок, Президент пока не вносил.



Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Ольга Совгира пояснила, что в законопроекте в развитие данных конституционных изменений будет определено количество граждан, подписи которых должны быть собраны для реализации права народной инициативы.



По ее словам, в документе будет закреплено либо фиксированное количество необходимых подписей, либо минимальный процент от количества избирателей.

В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.



Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.



Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.



Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.



Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.



В случае положительного заключения КС изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.



Нынешняя парламентская сессия открылась во вторник, 3 сентября, и продлится до 24 января 2020 года, а следующая должна открыться 4 февраля 2020.



Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада отменила депутатскую неприкосновенность.