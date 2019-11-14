"Слугу народу" чекають ротації в комітетах Ради: Арахамія заявив, що вони багато говорять і мало працюють

Давид Арахамія заявив, що фракція Слуга народу планує провести ротацію депутатів у профільних комітетах Верховної Ради. За його словами, крім Богдана Яременка, посади в комітетах втратять також інших осіб. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми хочемо ще кілька ротацій в комітетах зробити... За результатами голосування вчора. Ні, це не "а-та-та". У нас, наприклад, є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але взагалі не відвідують засідання комітетів", — зазначив Арахамія.

Він додав, що переобрання нардепів на посадах в комітетах буде проходити 15 листопада.

"Вони займають місця. Я вважаю, що такі люди багато говорять, але мало працюють. Де вони повинні знаходитися? У комітеті свободи слова. Ні, це не покарання. Дивіться, якщо людина щось розповідає всім людям, але не працює, то це означає, що він любить свободу слова. Все побачите завтра", — сказав Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що Арахамія хоче виключити Скороход з "Слуги народу".

А ще Арахамія спрогнозував достроковий розпуск Верховної Ради.