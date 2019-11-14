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  • У Київській області чиновник наїхав на журналіста і провіз його на капоті автомобіля
14 листопада 2019, четвер, 16:12 17
Події 2019-11-14T18:00:03+02:00
Українські Новини
У Київській області чиновник наїхав на журналіста і провіз його на капоті автомобіля

У Київській області чиновник наїхав на журналіста і провіз його на капоті автомобіля

Напад на журналіста, Напад

У селі Дударків (Київська область) чиновник місцевої сільської ради напав на журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, чоловік відмовився відповідати на питання журналістів. Він сів за кермо свого автомобіля і поїхав, незважаючи на те, що рух йому перегородили журналісти.

"Одного з них чиновник "провіз" на капоті кілька десятків метрів", - повідомили в прес-службі поліції.

За даними місцевих ЗМІ, постраждав співробітник "Центру журналістських розслідувань".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років", - нагадали в поліції.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернігові побили журналіста за розслідування проти місцевого політика.

Також Харківської області напали на знімальну групу телеканалу "112".

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