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14 листопада 2019, четвер, 15:53 14
ЗМІ 2019-11-14T18:00:03+02:00
Українські Новини
Нацрада по телебаченню перевірить NewsOne через ознаки розпалювання ворожнечі

Нацрада по телебаченню перевірить NewsOne через ознаки розпалювання ворожнечі

Телеканал, NewsOne, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, позбавлення ліцензій

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через ознак розпалювання ворожнечі в ході передачі "Я так думаю".

Про це йдеться у повідомленні Нацради по телебаченню, передають Українські Новини.

"14 листопада Національна рада призначила позапланову перевірку ТОВ "Новини 24 години" - супутниковий телеканал NewsOne. Рішення прийнято на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада. В цей день в ефірі ліцензіата зафіксована трансляція передачі "Я так думаю" (початок о 23:25, "прямий ефір") з провідним Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовцем Законів України "Про інформацію" та "Про телебачення і радіомовлення", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки Національний рада, вивчивши всі обставини, прийме відповідне рішення щодо ліцензіата.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня протестувальники вимагали від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne і Zik.

Раніше Нацрада просив Окружний адмінсуд Києва анулювати ліцензію NewsOne.

Більше новин про: Телеканал NewsOne Нацрада з питань телебачення і радіомовлення позбавлення ліцензій

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