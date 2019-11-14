Нацрада по телебаченню перевірить NewsOne через ознаки розпалювання ворожнечі

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через ознак розпалювання ворожнечі в ході передачі "Я так думаю".

Про це йдеться у повідомленні Нацради по телебаченню, передають Українські Новини.

"14 листопада Національна рада призначила позапланову перевірку ТОВ "Новини 24 години" - супутниковий телеканал NewsOne. Рішення прийнято на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада. В цей день в ефірі ліцензіата зафіксована трансляція передачі "Я так думаю" (початок о 23:25, "прямий ефір") з провідним Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовцем Законів України "Про інформацію" та "Про телебачення і радіомовлення", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки Національний рада, вивчивши всі обставини, прийме відповідне рішення щодо ліцензіата.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня протестувальники вимагали від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne і Zik.

Раніше Нацрада просив Окружний адмінсуд Києва анулювати ліцензію NewsOne.