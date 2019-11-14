Депутат Скороход пропонувала іншим нардепам грошову нагороду, - Арахамія звинуватив колегу по фракції в корупції

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія звинуватив члена своєї фракції Ганну Скороход, яка скаржилась Раді на арешт свого чоловіка, в корупції.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини.

"Давайте називати речі своїми іменами. Якщо ви зараз зайдете в Google і чоловіка зараз загугли просто - ви все відразу зрозумієте. Ми, як політична партія, не маємо ніякого відношення. Ми самі зараз не можемо нічого сказати, тому що ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала грошову нагороду - це факт", - сказав Арахамія.

Голова "Слуги народу" виступив відразу після промови Скороход, у якій вона заявила про затримання свого чоловіка через її політичну діяльність.

Крім того співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зажадала створити тимчасову слідчу комісію з розслідування тиску на Скороход.

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" засудили затримання чоловіка депутатки, "Голос" зажадав дати можливість правоохоронцям справедливо розслідувати справу проти чоловіка Скороход.

Як повідомляли Українські Новини, 62% українців вважають, що влада в Україні надзвичайно корумпована.

Тим часом Арахамія розповів, як умовив Бужанського і Дубинського проголосувати за продаж землі.