Рада планує підняти податок на "айкос" і прирівняти його до тютюну

Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, планує розглянути законопроект, який передбачає зростання акцизу на айкосы, щоб прирівняти його до податку на тютюн.

Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Цензор.Немає".

"Айкосы зараз не вважаються сигаретами і вони платять значно менший акциз. У нас є пропозиція це прирівняти, тому що частка айкосов істотно зростає, а частка звичайних сигарет зменшується і таким чином ми отримуємо набагато менші надходження до бюджету", - розповів Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, адміністрація з контролю за продуктами США повідомила, що система нагрівання тютюну IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин.

Нагадаємо, Арахамія спрогнозував достроковий розпуск Верховної Ради, але спростував ймовірність того, що фракція "Слуги народу" може розпастися найближчим часом.

Також у Верховній Раді хочуть ввести податки для Netflix, YouTube та інших великих компаній з продажу відеоконтенту.