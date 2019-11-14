підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 12:56 14
Податки 2019-11-14T15:15:03+02:00
Українські Новини
Рада планує підняти податок на "айкос" і прирівняти його до тютюну

Рада планує підняти податок на "айкос" і прирівняти його до тютюну

Акциз, Верховна Рада, IQOS, Тютюн, податок
IQOS. Фото: pixabay
IQOS. Фото: pixabay

Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, планує розглянути законопроект, який передбачає зростання акцизу на айкосы, щоб прирівняти його до податку на тютюн.

Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Цензор.Немає".

"Айкосы зараз не вважаються сигаретами і вони платять значно менший акциз. У нас є пропозиція це прирівняти, тому що частка айкосов істотно зростає, а частка звичайних сигарет зменшується і таким чином ми отримуємо набагато менші надходження до бюджету", - розповів Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, адміністрація з контролю за продуктами США повідомила, що система нагрівання тютюну IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин.

Нагадаємо, Арахамія спрогнозував достроковий розпуск Верховної Ради, але спростував ймовірність того, що фракція "Слуги народу" може розпастися найближчим часом.

Також у Верховній Раді хочуть ввести податки для Netflix, YouTube та інших великих компаній з продажу відеоконтенту.

Більше новин про: Акциз Верховна Рада IQOS Тютюн податок

Архів
Новини
Україна стала "розмінною монетою" для США, - Пристайко 15:34
Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста 15:08
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
МЗС України погрожує вийти з мінських угод, якщо не побачить прогресу 14:55
3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення керівника "Укрзалізниці" 14:50
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok