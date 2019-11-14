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14 листопада 2019, четвер, 12:31 14
Політика 2019-11-14T14:15:03+02:00
Українські Новини
Іспанія відмовилася надати політпритулок екс-депутатові Ради Онищенку

Іспанія відмовилася надати політпритулок екс-депутатові Ради Онищенку

НАБУ, Олександр Онищенко, екстрадиція, Іспанія, Політпритулок
Онищенко Олександр Фото: welt
Онищенко Олександр Фото: welt

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку політичний притулок.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Йому відмовили в цьому (політичному притулку)", - сказав він.

Причин відмови він не уточнив, але зазначив, що судовий розгляд цього питання екс-депутат програв.

В той же час НАБУ очікує, що Іспанія в грудні екстрадує до України Онищенка.

"Онищенко майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди в Іспанії - і в частині екстрадиції, і в частині надання статусу політичного біженця", - сказав директор НАБУ Артем Ситник в ефірі "24 каналу".

За його словами, орієнтовна дата екстрадиції Онищенка в Україну - грудень.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенка в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

У травні 2017 року Інтерпол відмовився оголосити в розшук Онищенко.

Онищенко підозрюється у скоєнні в січні 2013 - січні 2016 року злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

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