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14 листопада 2019, четвер, 11:37 4
Силові структури 2019-11-14T12:03:39+02:00
Українські Новини
Баканов виступає за продаж сім-карт за паспортом

Баканов виступає за продаж сім-карт за паспортом

Паспорт, Мінування, Іван Баканов, Сім-карта
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Голова Служби безпеки України Іван Баканов виступає за продаж сім-карт за паспортом.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Главком", передають Українські Новини.

Відповідаючи на питання про дії СБУ для зменшення кількості "мінувань", тобто анонімних повідомлень про можливі мінування, станцій метрополітену, Баканов заявив, що більшість повідомлень надходить з окупованих територій.

"Потрібні зміни до законодавства, які не всім сподобаються: продавати сім-карти за паспортом. Якщо карта буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше", - сказав він.

Однак глава СБУ визнає, що це не вирішить проблему повністю, так як часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою.

Як повідомляли Українські Новини, 57,6% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають за введення додаткових процедур (перевірок) при отриманні українського біометричного паспорта для жителів тимчасово окупованих територій.

Також повідомлялося, що змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і не змінюючи номер.

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