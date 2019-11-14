Голова Служби безпеки України Іван Баканов виступає за продаж сім-карт за паспортом.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Главком", передають Українські Новини.



Відповідаючи на питання про дії СБУ для зменшення кількості "мінувань", тобто анонімних повідомлень про можливі мінування, станцій метрополітену, Баканов заявив, що більшість повідомлень надходить з окупованих територій.



"Потрібні зміни до законодавства, які не всім сподобаються: продавати сім-карти за паспортом. Якщо карта буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше", - сказав він.



Однак глава СБУ визнає, що це не вирішить проблему повністю, так як часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою.



Як повідомляли Українські Новини, 57,6% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають за введення додаткових процедур (перевірок) при отриманні українського біометричного паспорта для жителів тимчасово окупованих територій.



Також повідомлялося, що змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і не змінюючи номер.