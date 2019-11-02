Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок

57,6% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за введение дополнительных процедур (проверок) при получении украинского биометрического паспорта для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.



Респондентам задавался вопрос, согласны ли они с утверждением, что "жители оккупированных территорий должны проходить дополнительные процедуры и/или проверки для получения украинского биометрического паспорта".



39,4% опрошенных полностью согласны с данным утверждением, 18,2% - частично согласны, 15,9% - полностью не согласны, 6% - частично не согласны, 13,3% – затруднились ответить, 7,2% - воздержались от однозначного ответа, ответив "и да, и нет".



КМИС проводил опрос по заказу Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия".



Было опрошено 2 035 человек всех областей Украины (кроме автономной республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября.



Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - 25 или 75%, 2,0% - 12 или 88%, 1,4% - 5 или 95%, 0,7% - 1 или 99%.



Как сообщали Українськi Новини, более 70% жителей Украины считают, что стране больше всего не хватает мира.



Тем не менее, большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".