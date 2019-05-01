Сменить оператора связи можно бесплатно и не меняя номер: как это работает

Уже с сегодняшнего дня украинцам станет доступна услуга бесплатной смены мобильного оператора без потери своего номера.\r\nКак сообщает Itc.ua, такая услуга будет поддержана самыми крупными операторами Украины: "Киевстар", Vodafone, Lifecell.\r\nАбонент при переходе на пользование услугами нового оператора сохраняет не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого пользовался с самого начала регистрации номера.\r\nПо данным сервиса, так называемый "переходной период" с одного оператора на другого будет занимать три дня. Однако абонент не будет ограничен все это время в пользовании.\r\nЕсли же абонент захочет прервать операцию, он может сделать это лишь в первые 36 часов после подачи заявки. По завершению этой процедуры абоненту выдадут новую SIM-карту.\r\nДля информирования тех абонентов, которые не знают, что их собеседники сменили оператора, перед соединением каждый раз будет звучать голосовое предупреждение. Однако услугу можно будет отключить.\r\nТакже отмечается, что предоставление услуги смены оператора вместе с выдачей новой SIM-карты бесплатное. После перехода на нового оператора абонент сможет самостоятельно выбрать один из доступных тарифных планов, либо за него это сделает автоматика.\r\nЧтобы вернуть остаток на счету предыдущего оператора, нужно будет подавать соответствующее заявление, указав реквизиты банковского счета для зачисления остатка в ближайшем центре обслуживания абонентов старого мобильного оператора.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцы за год потеряли более миллиарда гривен на "скрытых" услугах мобильных операторов.