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  • Під Вінницею згорів військовий склад: вогонь гасили чотири години
14 листопада 2019, четвер, 09:55 16
Події 2019-11-14T12:15:03+02:00
Українські Новини
Під Вінницею згорів військовий склад: вогонь гасили чотири години

Під Вінницею згорів військовий склад: вогонь гасили чотири години

пожежа, Міноборони, арсенал зброї

В той час, як в Україні створили ТСК щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів, в середу, 13 листопада, на військовому складі речового майна 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у Вінницькій області спалахнула пожежа. Рятувальники гасили вогонь майже чотири години.

Про це повідомив прес-центр 59-й ОМПБр на сторінці в Facebook.

Загорання виникло близько 17:00 в середу. У 18.32 працівники ДСНС України у Вінницькій області пожежу локалізували, о 20.40 - ліквідували. Жертв і постраждалих серед особового складу військової частини в результаті пожежі немає. Також уточнюється, що збитки, спричинені в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають.

Причини займання встановлюються. За даним фактом призначено службове розслідування, зазначили в штабі бригади.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2017 року сталася пожежа на території арсеналу в Калинівці. Тоді військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом диверсії.

На Чернігівщині на військових складах прогримів вибух. При цьому через вибухи боєприпасів перекрили дороги під Черніговом.

Так 22 вересня на території тимчасового сховища боєприпасів військової частини Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією.

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