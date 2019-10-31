В Украине создали ВСК о расследовании пожаров на складах боеприпасов

Верховная Рада создала временную следственную комиссию о расследовании пожаров на складах боеприпасов с 2014 по 2018 года.

За принятие проекта постановления №2312 проголосовали 339 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Комиссия расследует пожары и взрывы на арсеналах в Ичне Черниговской области, Калиновке Черниговской области, Балаклее Харьковской области, Сватово Луганской области, Кривом Роге Днепропетровской области.

Заданиями ВСК является проверка ведомостей о пожарах, расследований правоохранителей, а также установления обстоятельств и инициирование привлечения виновных к ответственности.

В комиссию вошли 15 депутатов Рады, из них председателем назначен председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его заместителем - председатель "Голоса" Сергей Рахманин.

Через 6 месяцев работы комиссия предоставит отчет о проделанной работе на заседании парламента.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2017 года произошел пожар на территории арсенала в Калиновке. Тогда военная прокуратура открыла уголовное дело по факту диверсии.

Также на Черниговщине на военных складах прогремел взрыв.

При этом из-за взрывов боеприпасов перекрыли дороги под Черниговом.

Так 22 сентября на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией.