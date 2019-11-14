Скасували рабство: Зеленський відреагував на ухвалення законопроекту про ринок землі

Президент Володимир Зеленський подякував депутатів від Слуги народу за те, що вони у першому читанні прийняли законопроект про відкриття ринку землі.

Відповідне відео опубліковано в Telegram Зе! Команди.

"Хочу подякувати кожного нашого депутата від Слуги народу. Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви дійсно скасували економічне рабство", - сказав Зеленський.

На думку Президента, "кожен українець стане власником своєї землі".

Зеленський також додав, що, на його думку, про відкриття ринку землі обов'язково буде написано в підручниках історії.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні. Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні.

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземниv - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.