В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект, який дозволяє Україні використовувати порівняльну рекламу. Про це повідомляє Громадське. Так, повідомляється, що ініціатива покликана гармонізувати законодавство в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу. "За" відповідний проект закону №2178 12 листопада проголосували 326 депутатів. Наголошується, що у Закон України "Про рекламу" зокрема додають поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроекту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства України з правом ЄС. Так, у рекламі дозволять використовувати зображення, посилання на товар, торгові марки, під якими випускається інший товар. Також можна згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію. Порівнювати між собою дозволять подібні товари, що використовуються за однаковими потребами. У рекламі також допускають можливість порівнювати лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. Однак забороняється в рекламі вводити споживачів в оману і діяти недобросовісно щодо конкурентів. Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі несе рекламодавець. Законопроект ще чекає підпису голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і президента Володимира Зеленського. Закон вступає в силу наступного дня після його опублікування. Як повідомляли Українські Новини, "Цитрус" оштрафували за сексистську рекламу в Одесі. А в Британії заборонили сексизм в рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців.