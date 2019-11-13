В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект, який дозволяє Україні використовувати порівняльну рекламу. Про це повідомляє Громадське.

Так, повідомляється, що ініціатива покликана гармонізувати законодавство в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу.

"За" відповідний проект закону №2178 12 листопада проголосували 326 депутатів.

Наголошується, що у Закон України "Про рекламу" зокрема додають поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроекту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства України з правом ЄС.

Так, у рекламі дозволять використовувати зображення, посилання на товар, торгові марки, під якими випускається інший товар. Також можна згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію.

Порівнювати між собою дозволять подібні товари, що використовуються за однаковими потребами. У рекламі також допускають можливість порівнювати лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Однак забороняється в рекламі вводити споживачів в оману і діяти недобросовісно щодо конкурентів.

Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі несе рекламодавець.

Законопроект ще чекає підпису голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і президента Володимира Зеленського. Закон вступає в силу наступного дня після його опублікування.

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