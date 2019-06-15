В Британии запретили сексизм в рекламе: список вредных стереотипов по версии англичан

Британский регулятор по рекламе (Аdvertising Standards Аuthority - ASA) запретил навязывать "вредные гендерные стереотипы" в рекламе, сообщает "BBC Украина".

Новый рекламный кодекс разработали, чтобы избежать изображения человека, который не способен выполнить ту или иную задачу из-за своего пола.

Отныне в рекламе не будет женщин, которые не способны припарковать авто, или мужчин, которые отказываются выполнять домашнюю работу.

Регулятор рассказал, что рекламодатели восприняли нововведение положительно.

Правила будут распространяться на все медиа-ресурсы: газеты, журналы, телевидение и интернет.

В ASA объяснили: анализ британской рекламы свидетельствует, что вредные стереотипы могут "ограничивать выбор, стремление и возможности детей, молодежи и взрослых, а некоторые рекламные материалы усиливают эти стереотипы".

"У нас есть доказательства того, как вредные гендерные стереотипы в рекламе могут способствовать неравенству в обществе", - сказал генеральный директор ASA Гай Паркер.

ASA показали представителям общественности различные рекламные материалы и попросили оценить изображения мужчин и женщин.

Среди них была телевизионная реклама молочной смеси Aptamil, в которой мать кормила ребенка и представляла ее взрослой. И девочка в ее мечтах превращалась в элегантную балерину, а мальчик - в альпиниста или инженера.

Сексистская, по мнению британцев, реклама молочной смеси Aptamil. Фото: Aptamil

По мнению АSA, это крайне клишированный подход, очень далекий от реальной жизни.

К "вредным стереотипам" также отнесли:

рекламные объявления, в которых мужчина или женщина не могут выполнить ту или иную задачу из-за своего пола: мужчина не способен поменять подгузник, а женщина - припарковать авто;

объявления, которые "подсказывают" молодым матерям, что привлекательная внешность и уборка жилья важнее эмоционального комфорта.

реклама, которая унижает мужчин за выполнение стереотипно женских ролей.

При этом новые стандарты не имеют целью запретить все формы гендерных стереотипов. Как объяснили в ASA, главная задача - определить вредные сексистские штампы и предотвратить их.

Так, реклама, в которой женщина делает покупки, а мужчина что-то чинит, - имеет право на существование. Изменение стандартов не положит конец гендерному неравенству, но поможет в борьбе с ее последствиями.

ASA обнародовал новые правила в конце прошлого года, предоставив рекламодателям шесть месяцев на подготовку к их внедрению.

Регулятор признает, что может столкнуться с критикой новых правил, и готов рассмотреть каждую отдельную жалобу. Они будут анализировать каждое объявление, его "содержание и контекст", чтобы определить, действительно ли имело место нарушение.

Как сообщали Українські Новини, в Германии из-за социальной рекламы шлемов разразился сексистский скандал. Также лондонская пожарная бригада обвинила BBC в сексизме.

Ранее Госпотребслужба "общалась с "перепичкой" из-за сексистской рекламы.