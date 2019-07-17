Одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов "Цитрус" за дискриминацию женщин в рекламе, сообщает "Пушкинская".\r\nСогласно материалам дела, разбирательство инициировала общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".\r\nПо словам ее представителей, "Цитрус" (ООО "Померанч") выражает пренебрежение к потребителям, используя в своих кампаниях эротизированные фото женщин и лозунги "ниже пояса".\r\nЭто, по мнению организации, - нарушение закона "О рекламе", который запрещает использование информации или изображений, содержащих дискриминацию по признаку пола. С общественной организацией также согласилась Госпродпотребслужба, которая выписала "Цитрусу" штраф почти 6,8 тысяч гривен. Сеть его не заплатила, и админсуд принял решение взыскать с нее деньги.\r\nСексистская реклама "Цитруса". Фото: Лига защиты прав женщин “Гармония равных”\r\nКак сообщали Українські Новини, в Британии запретили сексизм в рекламе, появился список вредных стереотипов по версии англичан.\r\nТакже в Германии из-за социальной рекламы шлемов разразился сексистский скандал. \r\nТем временем акции Victoria's Secret рухнули из-за обвинений компании в сексизме.