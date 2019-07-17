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17 июля 2019, среда, 16:17 494
Судебная власть 2019-07-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
Подаришь яблоко - попаришь морковь: "Цитрус" оштрафовали за сексистскую рекламу в Одессе

Подаришь яблоко - попаришь морковь: "Цитрус" оштрафовали за сексистскую рекламу в Одессе

Сексистская реклама
Сексистская реклама "Цитруса". Фото: Лига защиты прав женщин “Гармония равных”

Одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов "Цитрус" за дискриминацию женщин в рекламе, сообщает "Пушкинская".

Согласно материалам дела, разбирательство инициировала общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".

По словам ее представителей, "Цитрус" (ООО "Померанч") выражает пренебрежение к потребителям, используя в своих кампаниях эротизированные фото женщин и лозунги "ниже пояса".

Это, по мнению организации, - нарушение закона "О рекламе", который запрещает использование информации или изображений, содержащих дискриминацию по признаку пола. С общественной организацией также согласилась Госпродпотребслужба, которая выписала "Цитрусу" штраф почти 6,8 тысяч гривен. Сеть его не заплатила, и админсуд принял решение взыскать с нее деньги.

Сексистская реклама Сексистская реклама "Цитруса". Фото: Лига защиты прав женщин “Гармония равных”

Как сообщали Українські Новини, в Британии запретили сексизм в рекламе, появился список вредных стереотипов по версии англичан.

Также в Германии из-за социальной рекламы шлемов разразился сексистский скандал

Тем временем акции Victoria's Secret рухнули из-за обвинений компании в сексизме.

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