Одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов "Цитрус" за дискриминацию женщин в рекламе, сообщает "Пушкинская".

Согласно материалам дела, разбирательство инициировала общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".

По словам ее представителей, "Цитрус" (ООО "Померанч") выражает пренебрежение к потребителям, используя в своих кампаниях эротизированные фото женщин и лозунги "ниже пояса".

Это, по мнению организации, - нарушение закона "О рекламе", который запрещает использование информации или изображений, содержащих дискриминацию по признаку пола. С общественной организацией также согласилась Госпродпотребслужба, которая выписала "Цитрусу" штраф почти 6,8 тысяч гривен. Сеть его не заплатила, и админсуд принял решение взыскать с нее деньги.

Сексистская реклама "Цитруса". Фото: Лига защиты прав женщин “Гармония равных”

Как сообщали Українські Новини, в Британии запретили сексизм в рекламе, появился список вредных стереотипов по версии англичан.

Также в Германии из-за социальной рекламы шлемов разразился сексистский скандал.

Тем временем акции Victoria's Secret рухнули из-за обвинений компании в сексизме.