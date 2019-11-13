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13 листопада 2019, середа, 19:57 7
Верховна Рада і партії 2019-11-13T20:45:02+02:00
Українські Новини
Профільний комітет рекомендує Раді перезапустити ДБР

Профільний комітет рекомендує Раді перезапустити ДБР

Верховна Рада, ДБР, перезапуск ДБР
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту перезапустити Державне бюро розслідувань (ДБР).

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.

Так, профільний комітет схвалив поправку до законопроекту №2116 про встановлення одноосібної форми керівництва ДБР, що стосується перезапуску відомства, що означає звільнення директора ДБР Романа Труби і його заступників.

Також комітет рекомендує Раді прийняти законопроект №2116 в цілому.

Законопроектом пропонується вказати бюро як правоохоронного органу, а не центрального органу виконавчої влади, та встановити виключно одноосібну форму правління, не поєднуючи її з колегіальною в окремих повноваженнях.

Директор бюро, якого пропонується призначати Президенту за поданням конкурсної комісії, реалізовуватиме свої повноваження одноосібно, а не спільно зі своїми заступниками.

При цьому директор зможе самостійно призначати за результатами відкритого конкурсу до 3 заступників, які у разі прийняття проекту будуть його замінювати.

Зеленський має намір дозволити переводити держслужбовців з урахуванням їх підготовки і компетентності посади в Держбюро без конкурсу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує недбалість посадових осіб Служби зовнішньої розвідки.

Тим часом ДБР просить журналістів допомогти розслідувати справи проти Порошенка.

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