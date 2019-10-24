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24 октября 2019, четверг, 09:37 1164
Силовые структуры 2019-10-24T09:38:12+03:00
Українські Новини
ГБР просит журналистов помочь расследовать дела против Порошенко

ГБР просит журналистов помочь расследовать дела против Порошенко

Журналисты, Мальдивы, Расследование, ГБР, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: АП
Петр Порошенко. Фото: АП

ГБР рассчитывает на сотрудничество с журналистами в расследовании уголовных производств. Об этом сообщает ГБР в Facebook.

"Государственное бюро расследований является партнером для всех журналистов-расследователей и никогда не пойдет на шаги, которые ограничивают их права и свободы", - говорится в сообщении.

В частности, следователи ГБР хотят потребовать у "Радио Свободы" все данные по программе "Схемы: коррупция в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".

По словам ГБР, эти данные помогут в расследовании уголовного производства в отношении "вероятно незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц".

"Учитывая важность проведения объективного, независимого, профессионального досудебного расследования относительно действий пятого президента Украины, рассчитываем, что "Радио свобода" пойдет на сотрудничество с ГБР. Учитывая, что Петр Порошенко не предоставляет показов, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь", - сказано в нем. 

ГБР нужны показания съемочной группы относительно тех событий. А информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует возможные незаконные действия пограничников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы

Ранее журналисты "Радио свобода" сообщили, что на Мальдивах Порошенко арендовал частный остров за $500 тысяч.

Тем временем во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко

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