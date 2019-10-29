ГБР расследует халатность должностных лиц Службы внешней разведки

Госбюро расследований проводит досудебное расследование по факту халатного отношения военных должностных лиц Службы внешней разведки (СВР) к службе, повлекшего существенный вред, при реконструкции здания специального назначения в Киеве. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Дело открыто 2 августа по факту халатного отношения военных должностных лиц Службы внешней разведки к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса. Досудебным расследованием установлено, что 15 декабря 2015 года между СВР и ООО "Аккорд-Инвест" был заключен договор о реконструкции здания специального назначения, расположенного по адресу: Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 2\/32. Общая стоимость работ по указанному договору составила 15 190 117 гривен. В дальнейшем между СВР и "Аккорд-Инвестом" был заключен дополнительный договор, согласно которому общая стоимость работ по основному договору составила 16 309 314 гривен. Приказом председателя СВР от 15 апреля 2019 года было назначено служебное расследование с целью установления фактов причинения государству материального ущерба должностными лицами СВР в ходе выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции здания. Во время проведения служебного расследования установлено: ни одна из систем (охранная сигнализация, система видеонаблюдения, контроля и управления доступом, периметровая сигнализация и охранное освещение, пожарная сигнализация) не находится в исправном состоянии и не пригодна к эксплуатации в связи с отсутствием составляющих элементов этих систем (модули, детали и т.д.); стоимость недостающих элементов в соответствии с актами приема-передачи составляла 341 700 гривен. Также были выявлены многочисленные нарушения в выполнении строительных работ, которые создают значительные риски в пожарной безопасности объекта. Служебным расследованием установлено, что государству в лице СВР нанесен материальный ущерб (убытки) на сумму 825 785 гривен. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований начало расследование против бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки и экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко. Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.