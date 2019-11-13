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13 листопада 2019, середа, 18:41 9
Силові структури 2019-11-13T18:58:20+02:00
Українські Новини
Катери Island, які США передали Україні, увійшли до складу ВМС

Катери Island, які США передали Україні, увійшли до складу ВМС

вмс україни, Катер Island, Катери Island
Урочиста церемонія передачі Україні катерів Island в Одесі. Фото: Міноборони
Урочиста церемонія передачі Україні катерів Island в Одесі. Фото: Міноборони

2 патрульних катери типу Island, передані Україні США, увійшли до складу Військово-морських сил України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

У середу в Одесі відбулися урочисті заходи з нагоди передачі до складу ВМС патрульних катерів і пошуково-рятувального судна.

Катери отримали назви міст Донбасу - "Слов'янськ" і "Старобільськ".

Урочиста церемонія передачі Україні катерів Island в Одесі. Фото: МіноборониУрочиста церемонія передачі Україні катерів Island в Одесі. Фото: Міноборони

Виконуючий обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, присутній на урочистостях, повідомив, що США будуть продовжувати допомагати Україні у сфері безпеки і нададуть ще 3 катери типу Island.

"В рамках нашої підтримки України, я також радий повідомити, що на додаток до цих двох патрульних катерів класу типу "Island", які ми передаємо сьогодні, Сполучені Штати Америки нададуть ще три додаткових катери цього ж класу. Це катери берегової охорони США, які в подальшому збільшать військово-морські здібності ВМС України", - зазначив він.

За його словами, США будуть надавати допомогу Україні не тільки за допомогою передачі техніки, а також залучаючи радників з питань оборонної реформи для розвитку професійних Збройних сил.

За словами заступника міністра оборони Анатолія Петренка, до кінця 2019 року планується завершити випробування і ввести до складу ВМС ще 3 бойових корабля від національного виробника.

Як повідомляли Українські Новини, ВМС провели перші ходові випробування катерів "Island" від США.

А 20 жовтня в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які США виділили як військову допомогу Україні.

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