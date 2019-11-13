Катери Island, які США передали Україні, увійшли до складу ВМС

2 патрульних катери типу Island, передані Україні США, увійшли до складу Військово-морських сил України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

У середу в Одесі відбулися урочисті заходи з нагоди передачі до складу ВМС патрульних катерів і пошуково-рятувального судна.

Катери отримали назви міст Донбасу - "Слов'янськ" і "Старобільськ".

Урочиста церемонія передачі Україні катерів Island в Одесі. Фото: Міноборони

Виконуючий обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, присутній на урочистостях, повідомив, що США будуть продовжувати допомагати Україні у сфері безпеки і нададуть ще 3 катери типу Island.

"В рамках нашої підтримки України, я також радий повідомити, що на додаток до цих двох патрульних катерів класу типу "Island", які ми передаємо сьогодні, Сполучені Штати Америки нададуть ще три додаткових катери цього ж класу. Це катери берегової охорони США, які в подальшому збільшать військово-морські здібності ВМС України", - зазначив він.

За його словами, США будуть надавати допомогу Україні не тільки за допомогою передачі техніки, а також залучаючи радників з питань оборонної реформи для розвитку професійних Збройних сил.

За словами заступника міністра оборони Анатолія Петренка, до кінця 2019 року планується завершити випробування і ввести до складу ВМС ще 3 бойових корабля від національного виробника.

Як повідомляли Українські Новини, ВМС провели перші ходові випробування катерів "Island" від США.

А 20 жовтня в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які США виділили як військову допомогу Україні.