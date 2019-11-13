У Раді хочуть ввести податки для Netflix, YouTube і інших компаній з продажу відеоконтенту

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики має намір обкласти податком Netflix, YouTube та інші компанії з продажу відеоконтенту.

Про це повідомив голова комітету Олександр Ткаченко на презентації законопроєкту, передають Українські Новини.

"Суб'єкти, які мають регулюватися цим законом. Це власне аудіовізуальні мережі, традиційні лінійні медіа - це телебачення і радіомовлення. Нелінійні медіа, маю підкреслити це питання - вони не врегульовані в чинному законодавстві. У цьому законі ми пропонуємо поставити їх до сфери регулювання. Все-таки нелінійні сервіси, як Megogo, Netflix й інші не тільки ними обмежуються", - розповів він про законопроєкт, над яким вони мають намір почати роботу.

Метою законодавчої ініціативи зазначають осучаснення регуляції й імплементацію норм Європейського Союзу.

Депутати також мають намір врегулювати діяльність ЗМІ, соціальних мереж і провайдерів.

"Є цікавий нюанс, який виходить за межі свободи поширення інформації, а має виключно економічне підгрунтя. Це сплата податків. Якщо йдеться про платформи загального доступу, то ми вважаємо, що ці організації отримують доходи на українській території, то, власне, і податки вони мають платити на українській території", - підкреслив Ткаченко.

До юрисдикції документа парламентарії мають намір додати сервіси, які доступні на території України і які можуть оплачуватися резидентами, що мають офіси в країні.

"Це суб'єкти, види, вимоги до кожного виду суб'єктів медіа, критерії їх приналежності до юрисдикції України. Також потрібно відповісти на питання прозорості володіння, контролю і порядку звітності в структурі володіння, ліцензування і реєстрації, контенту, а це саме - мова, захист неповнолітніх тощо", - перелічив він об'єкти регуляції майбутнього законопроєкту.

Також ініціатива торкнеться Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"У Євросоюзі така норма існує, і, власне, Netflix має випускати не менше 30% продукції, яка була зроблена в ЄС. Те ж питання виникає і про мову. Україна на сьогодні не найяскравіший ринок, аби провайдери впроваджували українську мову, але ми цього хочемо. Інакше ці провайдери обмежаться в основному російською мовою", - зазначив Ткаченко.

Також пропонується заборонити володіти медіа представникам країн-агресора.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесу не завжди буде потрібно використовувати касові апарати: податкова дала пояснення.

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