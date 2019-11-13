Бизнесу не всегда будет нужно использовать кассовые аппараты: налоговая дала объяснение

Предпринимателям в Украине не обязательно использовать кассовые аппараты, электронные РРО которых будут бесплатными, если расчеты за приобретенный товар или услугу будут оплачиваться со счета на счет без использования платежных карт наличными или безналом через кассу банка. Об этом рассказала Государственная налоговая служба (ГНС), сообщает "Сегодня".

Отмечается, что, кассовые аппараты не нужны, если оплата происходит банковскими переводами со счета на счет – срабатывает освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона о применении РРО.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает в третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца", – объяснил глава ГНС Сергей Верланов.

Он также напомнил, что кассовые аппараты необходимы, если расчеты происходят с использованием банковской платежной карты.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", – уточнил Верланов.



Ранее сообщалось, что кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен.



Кроме того, Кабмин тестировал новую систему кассовых расчетов e-receipt.