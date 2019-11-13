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13 листопада 2019, середа, 17:06 10
Силові структури 2019-11-13T19:00:04+02:00
Українські Новини
70% бронежилетів, закуплених для армії, прострілюються, - експертиза

70% бронежилетів, закуплених для армії, прострілюються, - експертиза

Роман Труба, ДБР, експертиза

Балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюються 70% бронежилетів, які закупили для Міноборони.

Про написав директор Держбюро розслідувань Роман Труба.

"Шість пуль отримав солдат та вже пойняв, що ми – підораси", - зацитував Труба слова генерал-майора, якому ДБР повідомило про підозру.

Генерал-майор розповів, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, по яким не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

Але після цього він не повернув їх, а дав вказівку підлеглим приймати наступні партії.

"Розслідування не завершено. Будуть нові підозри", - повідомив Труба.

Фрагмент експертизи – на відео:

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів чиновника Міноборони суд заарештував.

На початку листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновників Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

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